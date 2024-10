G20-Staaten bekennen sich zur Abkehr von fossilen Brennstoffen

Washington: Die G20-Staaten haben sich zu einer Abkehr von fossilen Brennstoffen bekannt. Man wolle in diesem entscheidenden Jahrzehnt die Maßnahmen beschleunigen, um bis 2050 Klimaneutral zu sein, heißt es in einer Erklärung, die nach einem Treffen in Washington veröffentlicht wurde. Der Prozess müsse fair, geordnet und gerecht ablaufen. Es ist das erste Mal, dass die Gruppe der Industriestaaten den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zum Ziel erklärt. Mit den bisher umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen würde sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um 3,1 Grad erwärmen, warnen Wissenschaftler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 08:00 Uhr