G20-Sondergipfel berät über Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Staats- und Regierungschefs der G20 kommen am Mittag zu einem virtuellen Sondergipfel über Afghanistan zusammen. Vorgesehen ist auch, dass Vertreter der UN sowie Katars teilnehmen. Gemeinsam soll darüber beraten werden, wie die humanitäre Lage in Afghanistan verbessert werden kann. Nach UN-Angaben ist ein Drittel der Bevölkerung von Hunger bedroht, in dem Land herrscht außerdem Dürre. Thema ist auch die Sorge davor, dass sich islamistische Gruppen in Afghanistan niederlassen und von dort Anschläge planen. Gleichzeitig wollen die Staaten einen Umgang mit den radikal-islamischen Taliban finden. Gestern war eine deutsche Delegation mit hochrangigen Taliban-Vertretern in Doha zusammengekommen, um über Ausreisemöglichkeiten und die Einhaltung von Menschenrechten zu verhandeln.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 11:15 Uhr