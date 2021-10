G20-Gruppe einigt sich auf 1,5-Grad-Klimaziel

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Mitglieder der G20-Gruppe haben sich in schwierigen Verhandlungen auf ambitioniertere Klimaziele verständigt: In der geplanten Abschlusserklärung des G20-Gipfels wollen sich die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt gemeinsam hinter das 1,5-Grad-Ziel stellen. Das verlautete aus Delegationskreisen. Die G20-Gruppe steht für fast 80 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen. Unklar ist jedoch, wann die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, CO2-Klimaneutralität erreichen wollen. Der britische Thronfolger Prinz Charles hatte, die Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, sich für ehrgeizige Klimaziele einzusetzen. Er sagte, man solle auf die verzweifelten Stimmen der jungen Menschen hören. Parallel zum G20-Treffen begint in Glasgow der Weltklimagipfel. Dort beraten Vertreter aus 200 Staaten zwei Wochen lang über Klimaschutzmaßnahmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 12:00 Uhr