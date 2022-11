G20-Gipfel verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nusa Dua: Nach dem Raketeneinschlag in Polen gibt es nun Hinweise, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Entsprechend hat sich US-Präsident Biden auf dem G-20-Gipfel auf Bali geäußert. Es habe sich offenbar um eine Rakete aus sowjetischer Produktion gehandelt, die von den ukrainischen Truppen zur Luftabwehr genutzt wird. Die Rakete war gestern in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine eingeschlagen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. - Inzwischen haben die G-20-Staaten eine gemeinsame Gipfel-Erklärung verabschiedet, darin wird Russlands Krieg gegen die Ukraine mit deutlichen Worten kritisiert. In dem Text werden auch die negativen Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft hervorgehoben. Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen wird als "unzulässig" bezeichnet. Außerdem wird Russland aufgefordert, die Kriegshandlungen einzustellen und seine Truppen aus der Ukraine sofort abzuziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 09:00 Uhr