G20-Gipfel in Neu Delhi hat begonnen

Neu Delhi: In Indien hat der G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer begonnen. In der Hauptstadt Neu Delhi begrüßte Premier Modi am Morgen unter anderen US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz zu den zweitägigen Beratungen. Auf der Konferenz will sich der Kanzler für den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen. Zudem wird es in Neu Delhi um Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und um den Ukraine-Krieg gehen. Ob es nach den zwei Konferenztagen wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird, ist allerdings unklar. Dies liegt vor allem daran, dass Russland mit der Rückendeckung aus China verhindern will, dass es in dem Text für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert wird. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich in einem Interview enttäuscht darüber, dass neben dem russischen Präsidenten Putin auch der Präsident Chinas, Xi, nicht dabei sein wird in Neu Delhi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 07:15 Uhr