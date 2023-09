G20-Gipfel berät über eine Reform von Finanzorganisationen

Neu Delhi: Die führenden Industrie- und Schwellenländer beraten beim G20-Gipfel in Indien heute über eine Reform von Entwicklungsbanken und internationale Finanzorganisationen. Größere Beschlüsse wird es nicht mehr geben. Die Runde hat sich gestern bereits auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Darin wird der Einsatz von Gewalt in der Ukraine verurteilt, die Aggression Russlands aber nicht beim Namen genannt. Die Ukraine kritisiert das Dokument. Die G20-Gruppe habe nichts beschlossen, worauf sie stolz sein könne, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Kiew.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 04:00 Uhr