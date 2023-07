G20-Energieminister-Konferenz endet ohne Abschlusserklärung

Meldungsarchiv - 22.07.2023 15:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Goa: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Treffen der G20-Energieminister überschattet. Wegen einer Blockade unter anderem Russlands erzielten die Vertreter der führenden Industrie- und Schwellenländer im indischen Goa keinen Konsens über mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Es gab keine gemeinsame Abschlusserklärung. Deutschlands Energieminister Habeck sagte, dies sei wegen des Widerstandes von einigen, vor allem fossile Energien produzierenden Ländern nicht möglich gewesen. Aber es sei vereinbart worden, dass die G20-Staaten bis zum Jahr 2030 doppelt so viel Energie einsparen wollen als jetzt sowie den deutlichen Rückgang des CO2-Ausstosses der energie-intensiven Industrie bis Mitte des Jahrhunderts. Das Treffen in Goa nannte Habeck einen Zwischenschritt auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 15:15 Uhr