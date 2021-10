G20 beraten bei Sondergipfel über Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten beraten ab heute Mittag bei einem Sondergipfel über die Krise in Afghanistan. Bei der Videoschalte auf Einladung Italiens soll es vor allem um die humanitäre Lage in dem Land am Hindukusch gehen. UN-Generalsekretär Guterres forderte finanzielle Hilfen für die Menschen in Afghanistan. Die internationale Gemeinschaft müsse Wege finden, Geld in die afghanische Wirtschaft zu leiten, um einen Kollaps des Systems zu vermeiden. Nach der Eroberung der Regierung durch die radikalislamischen Taliban vor rund zwei Monaten droht in dem Land eine massive Hungersnot. Seit die Islamisten die Regierung übernommen haben, haben internationale Geldgeber jegliche Zahlungen gestoppt und bei ausländischen Zentralbanken angelegte Gelder eingefroren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 05:00 Uhr