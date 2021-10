G20 bekennen sich zu ehrgeizigeren Klimazielen

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wollen sich auf dem G20-Gipfel in Rom zu ehrgeizigeren Klimazielen bekennen als bisher. In einem Entwurf der Gipfelerklärung, der der Nachrichtenagentur reuters vorliegt, heißt es wörtlich: "Wir verpflichten uns, die existenzielle Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen". Allerdings gibt es weiter viele Streitpunkte, etwa bis zu welchem Jahr die Länder Klimaneutralität erreicht haben wollen. Die Bundesregierung erwartet wegen der folgenden Weltklimakonferenz in Glasgow von dem Treffen in Rom keine weitreichende Beschlüsse. Die G20 wollen bei ihrem Gipfeltreffen am Wochenende auch über den Welthandel und die Corona-Pandemie sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 03:00 Uhr