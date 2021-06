G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

Matera: Die Außen- und Entwicklungsminister der G20-Länder kommen am Vormittag zu Beratungen in Süditalien zusammen. Ziel des Treffens ist es laut Bundesaußenminister Maas, die Weichen für den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie zu stellen. Wörtlich sagte Maas, es sei an der Zeit, die Weltwirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Weitere Themen des G20-Gipfels sind der Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Das Treffen in Matera bildet den Abschluss der einwöchigen Europareise von US-Außenminister Blinken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 06:00 Uhr