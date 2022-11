G-7 wollen bei Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen besser zusammenarbeiten

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die G7- Staaten wollen die Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine besser koordinieren. Dazu haben sich die Justizminister der sieben wichtigsten Industrienationen in Berlin getroffen. Laut Bundesjustizminister Buschmann geht es darum, Beweismaterial zu sichern und enger zusammenzuarbeiten, um Doppelarbeit zu vermeiden. Opfer, die Zeugenaussagen machten, sollten zu ihren traumatisierenden Erlebnissen beispielsweise nicht mehrmals aussagen müssen, so Buschmann. Den G7-Justizministern gehe es auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass Kriegsverbrechen nicht ungesühnt bleiben dürften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 13:00 Uhr