FW-Fraktionschef Streibl rechtfertigt Kurswechsel

München: Sollte das Milliarden-Paket heute die Zustimmung des Bundestags erhalten, wird es am Freitag im Bundesrat auch nicht an Bayern scheitern. Die Freien Wähler haben ihren Widerstand gegen eine Lockerung der Schuldenbremse gestern Abend aufgegeben. Fraktionschef Streibl sagte dazu in der Welt am Morgen auf Bayern 2, man müsse abwägen. Es gehe um große Summen, aber auch um große Herausforderungen. Deutschland müsse wieder verteidigungsfähig sein. Mit Blick auf den Streit mit der CSU sagte Streibl, es sei wichtig, dass die Koalition in Bayern fortgesetzt werden könne, zum Wohl der Menschen in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2025 09:00 Uhr