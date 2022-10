FW-Chef Aiwanger kritisiert Energiepolitik der Ampel-Koalition

Mehr als 40 Tote nach Grubenunglück in der Türkei

Amasra: Nach dem Grubenunglück im Nordosten der Türkei ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Wie Innenminister Soylu mitteilte, geht man inzwischen von mindestens 40 Getöteten aus. Mehr als 50 Menschen hätten sich in Sicherheit bringen können oder seien von Helfern befreit worden. In dem Bergwerk in der Schwarzmeer-Stadt Amasra hatte es gestern Abend eine Gas-Explosion gegeben. Die Gründe dafür sind noch unklar. Präsident Erdogan will sich heute vor Ort ein Bild von der Lage machen. In der Türkei war es in den letzten Jahren zu mehreren Grubenunglücken mit vielen Toten und Verletzten gekommen. Beobachter gehen davon aus, dass in dem Land immer wieder Sicherheitsmaßnahmen missachtet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 12:00 Uhr