Fußgängerbrücke am Staffelsee stürzt ein - zwei Verletzte

Unglück am oberbayerischen Staffelsee: Die dortige Fronleichnamsprozession am Vormittag wurde von einem Unfall überschattet. Eine Fußgängerholzbrücke brach wegen Überlastung ein, zwei Zuschauer wurden leicht und mittelschwer verletzt. Sie wurden in die Unfallklinik Murnau gebracht. Andere Besucher, die ins Wasser gefallen waren, konnten selbst ans Ufer schwimmern. Die Brücke ist bis auf weiteres gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 20:00 Uhr