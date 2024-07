Fußballfrauen verlieren EM-Qualifikationsspiel gegen Island

Zum Sport: Die deutschen Fußballerinnen haben in der EM-Qualifikation in Island eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Bundestrainer Hrubesch unterlag in Reykjavik mit 0:3. Für die EM-Teilnahme haben sich die DFB-Frauen allerdings bereits qualifiziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 06:00 Uhr