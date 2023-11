Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt feiern Sieg in der Champions-League

Rosengard: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Die Hessinnen gewannen auswärts beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard mit 2:1. Es war ihr erstes Spiel überhaupt in der Königsklasse. Frankfurt muss in der Gruppenphase außerdem gegen Titelverteidiger FC Barcelona und Benfica Lissabon antreten. Barcelona besiegte Benfica zum Auftakt mit 5:0. Heute Abend sind auch die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Champions League dran. Sie treffen zum Auftakt auf den italienischen Meister AS Rom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 06:00 Uhr