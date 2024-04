Fußballerinnen starten in die Quali für die EM 2025

Linz: Die deutschen Fußballerinnen starten heute in ihr erstes EM-Qualifikationsspiel für das Turnier in der Schweiz im kommenden Jahr. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch spielt ab 20.30 Uhr in Linz gegen die Österreicherinnen. Am Dienstag geht es für die DFB-Frauen in Aachen gegen Island. Weiterer Gruppengegner ist Polen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 12:15 Uhr