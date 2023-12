Fußballerinnen des FC Wolfsburg überwintern an der Spitze

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga der Frauen haben die Wolfsburgerinnen die Tabellenführung zurückerobert. Zum Abschluss des zehnten Spieltages gewannen sie 1:0 gegen Werder Bremen. Es war der vierte Sieg in Serie. Wolfsburg überwintert damit an der Tabellenspitze - vor den Fußballerinnen des FC Bayern München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 01:00 Uhr