Fußballerinnen des FC Bayern schlagen Hoffenheim

Sinsheim: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach einer Saison ohne Niederlage die Meisterschale entgegengenommen und den zweiten Titel in Serie gefeiert. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am letzten Bundesliga-Spieltag in Hoffenheim mit 4:1 durch. Damit haben die Münchnerinnen alle elf Spiele der Rückrunde gewonnen und die ganze Saison über keine Niederlage kassiert. Nürnberg besiegte Duisburg 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 18:00 Uhr