Fußballerinnen des FC Bayern München sichern sich vorzeitig deutsche Meisterschaft

Zum Fußball: Die Spielerinnen des FC Bayern München haben sich vorzeitig die dritte deutsche Meisterschaft in Serie gesichert. Sie gewannen am drittletzten Spieltag gegen den SC Freiburg mit 3:1.Damit können die Münchnerinnen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Und die Ergebnisse heute in der Bundesliga der Männer: Werder Bremen - Sankt Pauli 0:0 und VfL Bochum - Union Berlin 1:1

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 20:00 Uhr