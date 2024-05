Fußballerinnen des FC Bayern machen Meisterschaft perfekt

Leverkusen: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihren Meistertitel erfolgreich verteidigt. Die Münchnerinnen gewannen in Leverkusen 2:1 und sind in den letzten beiden Spieltagen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Am Donnerstag können die Frauen des FC Bayern das Double perfekt machen. Sie stehen im Finale des DFB-Pokals, Gegner ist der VfL Wolfsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 14:00 Uhr