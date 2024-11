Fußballerinnen des FC Bayern erreichen Champions League-Viertelfinale

Zum Fußball: Die Frauen des FC Bayern München haben vorzeitig das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem eigenen 1:1 bei Vålerenga Oslo in Norwegen profitierten die Bayern vom 1:0-Sieg des WFC Arsenal gegen Juventus Turin. (STOPP) Mit zehn Punkten stehen die Deutschen Meisterinnen an der Tabellenspitze der Gruppe C.

