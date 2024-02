Fußballerinnen des FC Bayern besiegen Freiburg 4:0

zum Sport: In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat sich Bayern München wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Die Münchnerinnen gewannen am Abend gegen den SC Freiburg mit 4:0. Beim Sprung ganz nach oben profitierten sie vom gestrigen Ausrutscher des größten Konkurrenten aus Wolfsburg. Die Wölfinnen waren in Leverkusen nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2024 22:00 Uhr