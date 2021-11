Fußballerinnen aus München und Hoffenheim verlieren in Champions-League

Störung bei Notrufnummern trifft viele Bundesländer

Berlin: In mehreren Bundesländern sind in der Früh die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen: Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Auch Bayern war betroffen: Der Notruf 112 war in der Stadt und im Landkreis Regensburg, in den Landkreisen Cham und Neumarkt in der Oberpfalz nicht erreichbar - inzwischen hat die Leitstelle Regensburg die Warnung aufgehoben. In Köln gab es in der Früh zudem einen großflächigen Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 07:00 Uhr