Fußballerin Alexandra Popp beendet Nationalmannschafts-Karriere

Frankfurt am Main: Fußballerin Alexandra Popp beendet ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Die 33-jährige Kapitänin werde ihr letztes Länderspiel am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien absolvieren, teilte der DFB mit. 2016 wurde Popp mit der Nationalmannschaft Olympiasiegerin. Zuletzt hatte sie aber immer wieder Verletzungsprobleme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 17:00 Uhr