Fußballer gedenken der Opfer in Israel und Belgien

Brüssel: Europas Fußball-Nationalmannschaften haben vor Anpfiff ihrer EM-Qualifikationsspiele der Terror-Opfer von Israel und von Brüssel gedacht. In der belgischen Hauptstadt hatte gestern ein Mann zwei schwedische Fußballfans erschossen. Die belgische Regierung wertet den Anschlag als Terrorakt. Inzwischen hat der sogenannte "Islamische Staat" den Anschlag für sich reklamiert. Der mutmaßliche Täter war heute morgen von der Polizei erschossen worden. Der 45-jährige Tunesier hatte illegal in Belgien gelebt, sein Asylantrag war abgelehnt worden. Belgiens Premierminister De Croo sagte, nun müsse man Lehren aus dem Anschlag ziehen und dafür sorgen, dass ausreisepflichtige Personen das Land unverzüglich verlassen. Inzwischen ist auch bekannt geworden, dass der mutmaßliche Attentäter vor 10 Jahren in Schweden eine Haftstrafe verbüsste - allerdings ist noch nicht klar, wofür genau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 23:45 Uhr