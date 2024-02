Fußballer des FC Bayern kassieren Niederlage in Leverkusen

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga kassierten die Münchner am Abend ihre dritte Saisonniederlage - sie verloren das Topspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:3. Damit liegt der FC Bayern inzwischen 5 Punkte hinter dem Tabellenführer. Beim Skisprung-Weltcup in Lake Placid verpassten Olympiasieger Andreas Wellinger und Philipp Raimund beim Super-Team-Wettbewerb knapp den Sieg. Sie landeten hinter Österreich auf Platz zwei. Und die deutschen Basketballerinnen unterlagen beim Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien dem Gruppenfavorit Australien mit 52:85. Sie haben nach ihrem Erfolg über Serbien am Freitag aber weiterhin Chancen auf das Ticket für Paris.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 09:30 Uhr