Fußballbundesligist Frankfurt erkämpft sich einen Punkt gegen Köln

Zum Sport: In der Fußballbundesliga haben sich Frankfurt und Köln jeweils einen Punkt gesichert. Die Partie endete 1 zu 1 unentschieden. In der zweiten Liga musste sich Fürth zuvor mit 1 zu 3 gegen Hannover geschlagen geben. Osnabrück unterlag Elversberg mit 0 zu 1 und der HSV gewann gegen Rostock mit 2 zu 0. In der Formel-1 ist Red Bull-Pilot Max Verstappen weiter auf Titelkurs. Der Niederländer feierte in Monza seinen zehnten Sieg in Folge. Zweiter wurde sein Teamkollege Sergio Perez vor Carlos Sainz im Ferrari. Bei der Basketball-WM schließt Deutschland die Zwischenrunde als ungeschlagener Gruppensieger ab. Gegen Slowenien gewann die DBB-Auswahl 100:71.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 18:00 Uhr