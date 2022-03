Fußballbundesligapartie zwischen Bochum und Gladbach wird nach Becherwurf abgebrochen

Bundestag und Bundesrat bringen neues Infektionsschutzgesetz auf den Weg.

Berlin: Trotz steigender Corona-Infektionszahlen sollen am Sonntag deutschlandweit die meisten Schutzmaßnahmen wegfallen. Der Bundesrat ließ ein Gesetz passieren, das der Bundestag kurz zuvor nach kontroverser Debatte beschlossen hatte. Demnach stehen den Ländern zur Pandemie-Kontrolle künftig nur noch wenige allgemeine Vorgaben zur Verfügung. Diese betreffen die Maskenpflicht sowie Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Menschen in Kliniken und Pflegeheimen. In einigen Ländern - darunter auch Bayern - gelten die alten Regeln wegen einer Übergangsfrist noch bis 2. April. Im Bundesrat rechneten alle Redner scharf mit dem Vorgehen der Bundesregierung ab. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, das Verfahren sei unsäglich und schlichtweg unwürdig. Es habe keine Abstimmung mit den Ländern gegeben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 22:15 Uhr