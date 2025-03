Fußballbundesliga: Leverkusen gewinnt in Stuttgart in letzter Minute

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Leverkusen durch einen Last-Minute-Sieg den Abstand auf Tabellenführer Bayern München auf sechs Punkte verkürzt. In Stuttgart kam das Team von Trainer Alonso zu einem 4:3. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Heidenheim im Kellerduell Kiel mit 3:1 besiegt. Die Partie Bochum gegen Frankfurt endete 1:3.

