Fußballbundesliga: Leverkusen gewinnt in letzter Minute in Stuttgart

Zum Fußball: Im Spitzenspiel der Bundesliga hat Leverkusen in Stuttgart mit 4:3 gewonnen. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Heidenheim im Kellerduell Kiel mit 3:1 besiegt. Die Partie Bochum - Frankfurt endete 1:3. In der zweiten Liga schlug Nürnberg Fürth mit 3:0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2025 21:30 Uhr