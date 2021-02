Fußballbundesliga: Köln gewinnt in Gladbach - Augsburg verliert gegen Wolfsburg

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Köln am Abend überraschend mit 2:1 in Mönchengladbach gewonnen und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Zuvor hatte Augsburg zu Hause gegen den Tabellendritten Wolfsburg mit 0:2 verloren. Erste Verfolger von Spitzenreiter Bayern München bleiben die Leipziger, die sich bei Schlusslicht Schalke mit 3:0 durchsetzten. Die übrigen Ergebnisse: Freiburg - Dortmund: 2:1 und Mainz - Union Berlin: 1:0 In der zweiten Liga konnte Nürnberg seine Negativserie mit einem 2:1-Sieg in Darmstadt beenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 21:00 Uhr