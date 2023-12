Fußballbundesliga: Freiburg gewinnt in Mainz

Zum Fußball: Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga hat Freiburg in Mainz mit 1:0 gewonnen. In der zweiten Liga hat Hertha BSC Aufsteiger Elversberg klar mit 5:1 geschlagen. Die Berliner rücken damit in der Tabelle auf Platz acht vor. Außerdem spielten: Paderborn - Hannover 1:0 und Karlsruhe - Rostock 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 18:30 Uhr