Fußballbundesliga: Frankfurt gewinnt in Bochum

Zum Sport: In der Fußballbundesliga hat Frankfurt in Bochum mit 3:1 gewonnen. In der zweiten Liga schlug Nürnberg im Frankenderby Fürth mit 3:0. Außerdem trennten sich Karlsruhe und Ulm 0:0. Hertha gewann 5:1 in Braunschweig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2025 18:30 Uhr