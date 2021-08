Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Bundesliga hat Dortmund gegen Hoffenheim mit 3:2 gewonnen. In der zweiten Liga bezwang Nürnberg Karlsruhe mit 2:1 und setzte sich damit vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Aufsteiger Ingolstadt feierte seinen ersten Saisonsieg mit einem 2:0 in Sandhausen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 23:00 Uhr