Fußball-Zweitligist Nürnberg verliert 2:3 gegen Paderborn

Nürnberg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1.FC Nürnberg eine Niederlage kassiert. Der Club verlor zuhause gegen Paderborn mit 2:3. Damit bleibt Nürnberg vorerst auf Platz acht der Tabelle. Elversberg und Düsseldorf trennten sich 1:1 unentschieden. Braunschweig gewann gegen Kaiserslautern mit 2:0 In der Bundesliga spielt der FC Bayern in einer halben Stunde in Heidenheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 15:00 Uhr