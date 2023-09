Fußball-Zweitligist Kiel verliert klar bei St. Pauli

Hamburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Kieler verloren in Hamburg bei Sankt Pauli mit 1:5 und bleiben Dritter, hinter Düsseldorf und dem HSV. Hannover besiegte Schlusslicht Osnabrück mit 7:0. Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gewann gegen Braunschweig 3:0 und zieht an Greuther Fürth vorbei auf Rang 15.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 16:00 Uhr