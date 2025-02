Fußball-Zweitligist Greuther Fürth gewinnt in Paderborn

Zum Sport: In der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Greuther Fürth Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Fürther gewannen beim SC Paderborn 2:1. Außerdem spielten: Hamburg gegen Hannover 2:2 und Kaiserslautern gegen Münster 2:1 Die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster hat in Seefeld in Tirol ihren zweiten Weltcup-Sieg eingefahren. Nach dem Springen und 7,5 Kilometern Langlauf verwies die 19-Jährige die Norwegerin Gyda Westvold Hansen und Haruka Kasai aus Japan auf die Plätze zwei und drei. Armbruster übernimmt auch damit die Führung im Gesamtweltcup.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2025 15:30 Uhr