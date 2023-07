Meldungsarchiv - 22.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Auckland: Bei der Fußball-WM der Frauen haben die Spielerinnen aus den USA ihr erstes Gruppenspiel gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte Vietnam mit 3:0. Als Nächstes spielen am Vormittag Sambia und Japan gegeneinander. Die deutschen Spielerinnen greifen am Montag in das Geschehen ein. Ihr Auftaktmatch bestreiten sie gegen Marokko.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 06:00 Uhr