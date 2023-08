Fußball-WM: Schweden und Spanien erreichen Halbfinale

Auckland: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland stehen die beiden ersten Halbfinalisten fest. Es sind Schweden und Spanien. Am Vormittag hat Schweden Japan mit 2:1 besiegt. Zuvor hatten in der Nacht die Spanierinnen das Team der Niederlande mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Spanien und Schweden spielen damit auch im Halbfinale am Dienstag gegeneinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 13:00 Uhr