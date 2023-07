Meldungsarchiv - 23.07.2023 09:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Wellington: Bei der Fußball-WM der Frauen hat in der Gruppe G Schweden gegen Südafrika mit 2 zu 1 gewonnen. In diesen Minuten beginnt das Spiel Niederlande gegen Portugal in der Gruppe E. Am Mittag findet in der Gruppe F die Partie Frankreich gegen Jamaika statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 09:30 Uhr