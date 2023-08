Fußball-WM: Kloumbien steht im Viertelfinale

Melbourne: Kolumbiens Fußballerinnen sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft ins Viertelfinale eingezogen. Die Südamerikanerinnen gewannen am Vormittag ihr Achtelfinalspiel gegen Jamaika mit 1:0. Der Gegner Kolumbiens in der Runde der letzten acht ist am Samstag England.

