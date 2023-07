Fußball-WM: Japanerinnen schlagen Spanien 4:0

Kurzmeldung ein/ausklappen Dänemark und Schweden prüfen Rechtsmittel gegen Koranverbrennungen

Stockholm: Nach koranfeindlichen Kundgebungen in Schweden und Dänemark wollen beide Länder gegen solche Aktionen vorgehen. Man werde entsprechende Rechtsmittel prüfen, teilten die Regierungen in Stockholm und Kopenhagen mit. Der schwedische Ministerpräsident Kristersson sagte, man befinde sich in der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Der dänische Außenminister Rasmussen erklärte, Religionen dürften kritisiert werden, aber wenn man vor einer ausländischen Botschaft einen Koran verbrenne, diene das nur dem Zweck der Verspottung. Bisher waren Verbote an der weitreichenden Meinungsfreiheit in den Ländern gescheitert. - Koranverbrennungen hatten zu heftigen Protesten in muslimischen Ländern geführt. In Bagdad hatten Randalierer die schwedische Botschaft gestürmt.

