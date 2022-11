Fußball-WM: Ghana besiegt Südkorea 3:2

Kurzmeldung ein/ausklappen Ethikrat fordert größeres Augenmerk auf junge Menschen

Berlin: Der Deutsche Ethikrat fordert als Konsequenz aus den Erfahrungen in der Coronapandemie deutlich mehr Bewusstsein für die Belange junger Menschen in gesellschaftlichen Krisen. Die Vorsitzende des Gremiums, Buyx, sagte heute in Berlin, die jungen Generationen seien inzwischen Minderheiten in der Gesellschaft geworden. Ihnen dürfe künftig nicht mehr zu viel aufgebürdet werden. Und angesichts sich stapelnder Krisen wie dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und der Klimaveränderung betreffe das nicht allein die Gesundheitspolitik. In der Pandemie sind dem Ethikrat zufolge die Belastungen für die Jungen häufig übersehen worden. Die Folgen wie etwa Essstörungen, mehr psychische Erkrankungen und übermäßiger Medienkonsum seien bis heute spürbar. Um dem zu begegnen, empfiehlt das Gremium mehr Beratungs- und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche.

