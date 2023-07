Fußball WM der Frauen: Titelverteidiger USA mit Remis gegen Niederlande

Kurzmeldung ein/ausklappen Irische Sängerin Sinéad O'Connor mit 56 Jahren gestorben

Dublin: Ihre Version von "Nothing compares to you" machte sie in den 1990er Jahren zum Weltstar, nun ist die irische Sängerin Sinéad O'Connor gestorben. Das teilte ihre Familie am Abend mit. Sie wurde 56 Jahre alt. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt. In den vergangenen Jahren hatte die Sängerin psychische Probleme. O`Connor gehörte zu den bekanntesten Sängerinnen Irlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 06:00 Uhr