Fußball-WM der Frauen findet 2027 in Brasilien statt

Bangkok: Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet nicht in Deutschland statt. Beim FIFA-Kongress in Thailand stimmte die Mehrheit der Mitglieder für Brasilien als Ausrichter der WM 2027. Das Turnier in drei Jahren ist die erste Frauen-WM in Südamerika. Der Chef des brasilianischen Fußballverbands, Rodrigues sprach von einem Sieg für den Frauenfußball. Der DFB hatte sich gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden beworben, den Wettbewerb auszurichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 09:00 Uhr