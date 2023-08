Fußball-WM der Frauen - England und Australien stehen im Halbfinale

Sydney: Bei der Fußball-WM der Frauen stehen jetzt die Halbfinal-Begegnungen fest. Die Engländerinnen setzten sich mit 2:1 gegen Kolumbien durch und sicherten sich so den letzten Platz. Sie spielen am kommenden Mittwoch gegen die Australierinnen, die zuvor erst im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen das Team aus Frankreich gewannen. Im anderen Halbfinale treten Spanien und Schweden am Dienstag gegeneinander an. Dazu gleich mehr im BR24-Sport.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 14:45 Uhr