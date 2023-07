Meldungsarchiv - 28.07.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dunedin: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben heute Früh die Frauen aus Argentinien gegen Südafrika gespielt: Die Partie endete 2:2-Unentschieden. Am Vormittag spielt dann England gegen Dänemark. Und in der 2. Fußball-Bundesliga endet heute die Sommerpause. Zum Auftakt am Abend stehen sich der Hamburger SV und Schalke 04 gegenüber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2023 05:00 Uhr