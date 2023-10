Fußball-WM 2030 wird auf drei Kontinenten ausgetragen

Zürich: Die Fußball-WM 2030 soll auf drei Kontinenten ausgetragen werden. Das hat der Fußball-Weltverband Fifa überraschend bekannt gegeben - und damit seinen eigenen Zeitplan über den Haufen geworfen. Laut Fifa beginnt das Turnier in sieben Jahren in Uruguay, dem südamerikanischen Gastgeberland der allerersten WM vor dann genau 100 Jahren. Nach zwei weiteren Spielen in Argentinien und Paraguay geht die WM 2030 dann in Europa und Afrika weiter. Die Hauptgastgeber des Turniers heißen Spanien, Portugal und Marokko. Der Fifa-Kongress, der diese Entscheidung eigentlich hätte treffen sollen, muss diesem Plan noch zustimmen - das gilt als Formalie. Mit der WM auf drei Kontinenten kommen auf Mannschaften und Zuschauer lange Reisen zu. Von der Fanvereinigung FSE hieß es dazu, das Turnier sei schrecklich für die Fans und missachte die Umwelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 19:15 Uhr