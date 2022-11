Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt

Kurzmeldung ein/ausklappen Im Nordosten der USA fallen bis zu 2 Meter Schnee

Buffalo: Starke Schneefälle bereiten den Menschen im US-Bundestsstaat New York Probleme. Fast zwei Meter seien örtlich inzwischen gefallen, berichtet der nationale Wetterdienst. In manchen Teilen von New York State sei der Notstand ausgerufen worden, außerdem gebe es Fahrverbote und Straßen seien gesperrt. Die Behörden sagten, dass zwei Menschen wegen Herzproblemen gestorben seien, als sie versuchten Schnee wegzuräumen. Meterologen erklären den Wintereinbruch mit dem sogenannten "Lake Effect" Dabei streicht extrem kalte Luft über die noch warmen Großen Seen im Nordosten der USA. Daraufhin steigt Feuchtigkeit auf, wird vom Luftstrom mitgenommen und schneit an der Südostseite der Seen ab. Morgen sollen die Schneefälle nachlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2022 21:00 Uhr